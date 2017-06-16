Payas’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Tarihi Sokullu Mehmetpaşa Külliyesi’nde verilen iftarda şehitler için dualar edildi. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yaptığı konuşmada, "Bu ülkede bağımsız yaşamamızın en büyük sebebi başta şehitlerimiz ve sonrasında değerli gazilerimizdir. Onlara ne kadar teşekkür etsek ne kadar minnet duysak azdır" dedi.

Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya da yaptığı konuşmada, "Öncelikle tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onların mertebelerini anlatmak mümkün değildir. Mertebelerin en yükseği şehitlik daha sonrasında ise gazilerimiz geliyor. Bu yemekler birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Sizler bizlerin yanında en kıymetli ve en değerlimizsiniz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olur. Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatırız. Bizlerin bu akşam iftarımızı yapmamızda yanımızda bulunarak katkı ve desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanı Bekir Altan’a ve burada emek veren aşçısından, garsonuna tüm çalışanlara da teşekkür ediyorum" dedi.

İftar programına Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bag da katıldı.