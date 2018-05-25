Payas’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Şehit ve gazi yakınları, Payas Kaymakamlığı’nın Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde organize ettiği iftar yemeğinde buluştu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra ezanın okunmasıyla birlikte iftar yapıldı. İftar sonrası ise şehitler için eller semaya kaldırılarak dualar edildi.

Payas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Bu ülkede bağımsız yaşamamızın en büyük sebebi başta şehitlerimiz ve sonrasında değerli gazilerimizdir. Onlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar minnet duysak azdır" dedi.