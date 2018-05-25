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25 Mayıs 2018 11:31

Payas’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Hatay’ın Payas ilçesinde gazi ve şehit yakınları, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Payas’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

25 Mayıs 2018 11:31


Şehit ve gazi yakınları, Payas Kaymakamlığı’nın Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde organize ettiği iftar yemeğinde buluştu.


Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra ezanın okunmasıyla birlikte iftar yapıldı. İftar sonrası ise şehitler için eller semaya kaldırılarak dualar edildi.


Payas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Bu ülkede bağımsız yaşamamızın en büyük sebebi başta şehitlerimiz ve sonrasında değerli gazilerimizdir. Onlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar minnet duysak azdır" dedi.




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