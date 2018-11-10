PayaSTEM merkezi ABD'li konuklarını ağırladı

ABD Adana Konsolosluğu Kültür ve Eğitim Ataşesi Jen Curatola, American Film Showcase Temsilcisi Steffan Horowitz, Görüntü Yönetmeni ve Uzay Fotoğrafçısı James Neihouse, Kültür İşleri Koordinatörü İrem Erdemoğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde hizmet veren PayaSTEM merkezinin düzenlediği etkinliğin konukları oldular.

Selim Şahin İlkokulu konferans salonunda yapılan bilimin ve sanatın birlikte eşsiz güzelliğine uzay ve dünyaya dikkat çekmek için gerçekleştirilen sunum etkinliğine il ve ilçelerden çok sayıda okuldan öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ise öğrencilere tavsiyelerde bulunarak “Payas ilçesinde kurulan ve 3 yıl gibi bir sürede yaptığı bilimsel çalışmaların ülke çapını aşarak Amerika'ya kadar taşınmasında emeği olanları kutluyorum” dedi.

ABD Konsolosluğu Kültür ve Eğitim Ataşesi Jen Curatula da, "Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde kültür ve eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Bugün sizlere uzayın keşfinde STEAM rolünü ve gezegenimiz dünyayı bir film eşliğinde sunuyoruz. Bu proje de emekleri olan PayaStem ailesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Görüntü Yönetmeni ve Uzay Fotoğrafçısı James Neihouse yaptığı eğlenceli sunumu sonrası genç öğrencilerin kendisine yönelttiği sorulara bilimsel ve espirili cevaplar verdi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, konuklara günün anısına çiçek takdim etti.

Öğrenciler Amerikalı görüntü yönetmeni ve uzay fotoğrafçısı James Neihouse ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.