PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrin sınırında arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK mensubu Ömer M. isimli teröristi silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı. Teröristin 3 yıldır örgütte faaliyet gösterdiği, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da örgüt adına birçok faaliyete girdiği öğrenildi. Ömer M’nin örgütten günlük 100 dolar ve 3 paket sigara aldığı öğrenildi. Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklanarak Hatay Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.