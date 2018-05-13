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13 Mayıs 2018 13:42

PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Hatay’ın Suriye sınırında bir PKK’lı terörist yakalandı.

PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

13 Mayıs 2018 13:42


Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrin sınırında arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK mensubu Ömer M. isimli teröristi silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı. Teröristin 3 yıldır örgütte faaliyet gösterdiği, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da örgüt adına birçok faaliyete girdiği öğrenildi. Ömer M’nin örgütten günlük 100 dolar ve 3 paket sigara aldığı öğrenildi. Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklanarak Hatay Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.




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