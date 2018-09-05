Polis yaralı Suriyeli kadını sırtında 2 kilometre taşıdı

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına yakın bir mahallede çığlık sesleri duyan mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 40’lı yaşlardaki Suriyeli bir kadının ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğunu ve hareket edemediğini tespit etti. 2 çocuğuyla çaresizce bekleyen kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Kırsal araziye ambulansın gelmesi zaman alacağından polis memuru, kadını sırtına alarak en yakın yola kadar yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, polisin kadını engebeli arazide sırtında taşırken 2 çocuğunun da arkalarından geldiği görüldü. Kaçak olarak Türkiye’ye girmek isterken düşüp yaralandığı belirtilen Suriyeli kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.