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30 Haziran 2017 12:05

PTT çalışanları için Hatm-i Şerif okutuldu

Hatay’da, vefat eden PTT çalışanları için Hatm-i Şerif okutuldu.

PTT çalışanları için Hatm-i Şerif okutuldu

30 Haziran 2017 12:05


PTT Kargo Antakya Dağıtım Toplama Merkez Müdürlüğü binasında gerçekleşen programda konuşan, Türk Haber-Sen Hatay Şube Başkanı Ahmet Yüksel, son zamanlarda PTT camiası olarak büyük acılar yaşadıklarını söyledi. Yüksel, "Arkadaşlarımızın ruhlarına Hatmi Şerif okuttuk. PTT camiası çok büyük bir camia, vefalı bir camia. Bu arkadaşlarımızın hatıralarına ve geride bıraktıklarına sahip çıkmak adına tüm PTT personeli olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.


Konuşmanın ardından PTT personeli Ahmet Kemal Akça tarafından hayatını kaybeden PTT personeli ve yakınları için Yasin-i Şerif okunarak hatim duası yapıldı.


Daha sonra programa katılanlara lokum ve meyve suyu ikram edildi.




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