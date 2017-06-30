PTT çalışanları için Hatm-i Şerif okutuldu

PTT Kargo Antakya Dağıtım Toplama Merkez Müdürlüğü binasında gerçekleşen programda konuşan, Türk Haber-Sen Hatay Şube Başkanı Ahmet Yüksel, son zamanlarda PTT camiası olarak büyük acılar yaşadıklarını söyledi. Yüksel, "Arkadaşlarımızın ruhlarına Hatmi Şerif okuttuk. PTT camiası çok büyük bir camia, vefalı bir camia. Bu arkadaşlarımızın hatıralarına ve geride bıraktıklarına sahip çıkmak adına tüm PTT personeli olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Konuşmanın ardından PTT personeli Ahmet Kemal Akça tarafından hayatını kaybeden PTT personeli ve yakınları için Yasin-i Şerif okunarak hatim duası yapıldı.

Daha sonra programa katılanlara lokum ve meyve suyu ikram edildi.