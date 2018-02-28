Raco eteklerindeki köylere sızmaya çalışan teröristler vuruldu

TSK ve ÖSO güçleri Afrin’de belirlenen terör hedeflerini harekatın 40’ıncı gününde vurmaya devam ediyor. Raco Dağı eteklerinde terörden temizlenen Şeyh Hadid bölgesindeki Ankala köyüne sızmaya çalışan teröristler vuruldu. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) belirlediği hedefler, obüsler ve top atışlarıyla vurularak, imha edildi. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar sınır köylerinden de görüldü.

Öte yandan, Hassa ilçesindeki sınır köylerinde çok namlulu roketatarlarla belirlenen hedefler de vuruldu. Bölgede hareketlilik sürerken, teröristlerle yaşanan sıcak çatışma sesleri duyuluyor.