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28 Şubat 2018 15:33

Raco eteklerindeki köylere sızmaya çalışan teröristler vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda terör hedefleri vurulmaya devam ederken, Raco Dağı’ndaki Şeyh Hadid bölgesinde alınan Ankala köyüne sızmak isteyen teröristler top atışlarıyla vuruldu.

Raco eteklerindeki köylere sızmaya çalışan teröristler vuruldu

28 Şubat 2018 15:33


TSK ve ÖSO güçleri Afrin’de belirlenen terör hedeflerini harekatın 40’ıncı gününde vurmaya devam ediyor. Raco Dağı eteklerinde terörden temizlenen Şeyh Hadid bölgesindeki Ankala köyüne sızmaya çalışan teröristler vuruldu. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) belirlediği hedefler, obüsler ve top atışlarıyla vurularak, imha edildi. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar sınır köylerinden de görüldü.


Öte yandan, Hassa ilçesindeki sınır köylerinde çok namlulu roketatarlarla belirlenen hedefler de vuruldu. Bölgede hareketlilik sürerken, teröristlerle yaşanan sıcak çatışma sesleri duyuluyor.




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