Reyhanlı Arıtma Tesisi’nin geçici kabulü yapıldı

Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi’nin tamamlandığını ve tesise atıksu alımı ile birlikte bakteri üretim sürecinin devreye girdiğini belirten Genel Müdürlük, 15 Haziran 2017 tarihinde geçici kabulü yapıldığını aktararak, devreye alınmış olan Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi işletmesi bir yıl boyunca yüklenici firma tarafından yapılacağını duyurdu.

Maliyeti 11 milyon 300 bin TL olan Reyhanlı merkez mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekesine hizmet edeceğini kaydeden İdare, ilk aşama olan 1. kademede günde 8 bin 800 m3 kapasite ile çalışacak olup, ileri ki yıllarda oluşacak artış göz önüne alınarak 2. kademede toplam 13 bin 500 m3 kapasiteli atıksuyu arıtabilecek durumda olacağına dikkat çekti.

Bugün itibari ile şimdiye kadar 8 milyon 282 bin harcandığı tesiste evsel atıksuyun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine uygun arıtımı sağlanacağının altını çizen HATSU, yaklaşık yüzde 90 giderim verimi ile Asi Nehrine dökülen Afrin Deresi’ne deşarjı sağlanacağını aktardı.

Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi işletmeye alınmadan önce Reyhanlı ilçesinin atıksuları Afrin Deresi vasıtası ile arıtılmadan Asi Nehrin’e direk deşarj edildiğini hatırlatan Genel Müdürlük, arıtılmadan tahliye edilen atıksuların şehir merkezinden geçmekte olan Asi Nehri’nin kirlenmesine ve koku oluşumuna etki etmekte iken tesisin işletmeye alınması ile birlikte oluşan kötü kokuların ve çevre kirliğinin önüne geçildiğini müjdeledi.