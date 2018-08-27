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27 Ağustos 2018 12:25

Reyhanlı İyilik Der Afrika’da kurban dağıttı

Reyhanlı İyilik Der Temsilciliği ve Ufuk Der 2018 yılı kurban organizasyonu kapsamında Afirka’da kurban dağıtımı yaptı.

Reyhanlı İyilik Der Afrika’da kurban dağıttı

27 Ağustos 2018 12:25


Reyhanlı İyilikder ve Ufuk-Der adına açıklama yapan Ali Karaköy, Reyhanlı İyilikder’in yapmış olduğu bu iyilik ve yardım faaliyetinini Afrikalıların gönlünü kazandığını ifade etti.


Afrika’ya giden heyet tarafından bağışçılardan her bir bağışın kesiminden sonra dağıtıldığını söyleyen Karaköy, kurban eti dağıtımı sonrası ekibin Türkiye’nın Çad Büyükelçiliği yetkilileri ile bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirip derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini anlattı.


Karaköy, yetim giydirme, gıda yardımı, yetimlere kıyafet yardımı, kardeş aile, süt keçisi, bir öğrencide sen okut, eğitim desteği gibi projelerin devam ettiğini kaydetti.




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