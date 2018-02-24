Reyhanlı katliamı davası kararı terör mağdurlarını memnun etti

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada kararının açıklanmasından sonra geldiği Reyhanlı ilçesinde dernek binasında açıklamada bulunan Dernek başkanı Ahmet Tuna, “Şehit aileleri olarak bu karar bizi tatmin etti. Gönlümüzden idam geçiyordu, ancak yasalarımızda idam olmadığı için verilen ceza bizi memnun etti” dedi.

Tuna şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği üzere 11 Mayıs 2013 günü serhat şehri Reyhanlı’da patlatılan iki bombalı araç yüreklerimizi de yakmış sevdiklerimizi bizlerden ayırmıştır. Türkiye’deki o tarihe kadar yapılmış en büyük terör saldırısı olan 11 Mayıs saldırısı, 52 insanı şehit etmiş yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Bu olay öyle geçiştirilecek, unutulacak bir olay değildir. Çünkü yüreklerimiz dağlanmış, canlar hayattan kopmuş, o masum, o güzel, o günahsız insanlar hayattan koparılmıştır. Bütün Reyhanlı, bütün Hatay ve de Bütün Türkiye şehitlerimize ağlamıştır. Nasıl ağlamasınlar ki. İki yaşındaki bebekten, çocuklara, kadınlardan erkeklere hiçbir günahı olmayan insanların acısı unutulacak, üzülmeyecek, ağlanmayacak bir olay değildir. Tabii ki devletimizin yaraları sarma girişimleri olmuş, o ailelere yardımı olmuştur. Ama giden canlar bir daha geriye gelmez ki bu büyük acı hiçbir zaman unutulmaz ki unutulmayacak da. İşte bu amaçla şehit yakınları olarak bizler aramızdaki dayanışmayı arttırmak birlik beraberliğimizi devam ettirmek şehitlerimizin aziz hatırasını yad etmek, aileleri olarak layık insan olmak, o günü yaralanan gazilerimizin yaralarına merhem olmak ve de en önemlisi bu olayı planlayan, aracı olan, ve de acımasızca eylemi gerçekleştiren bütün hainlerin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için hukuk mücadelesi yapmak için şehit aileleri olarak 11 Şehitleri Derneğini kurduk. Kurulduğu günden itibaren bütün üyelerin gerçekten özverili çalışmaları oldu, olmaya da devam edecek. Bu Bayrak asla inmeyecektir. Bu amaçla kamuoyundan ve devletimizden yanımızda olmasını istirham ediyor ve şu hususlara özellikle dikkat çekiyoruz. Olayla bağlantılı olan firardaki planlayıcılar da acilen devletimizin istihbarat ve güvenlik güçlerince derdest edilerek yüce Türk adaletine teslim edilmeli ve bunlara da hak ettikleri cezalar verilmelidir. Olayda kusuru bulunan bütün devlet görevlileri ve güvenlik sorumluları da hesap vermelidir. Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyeti kamuoyunca dikkate alınmalı bu canileri kimse sahiplenmemeli savunmamalıdır. Lütfen kimse yaramızı kanatmasın. Teröristin, caninin iyisi kötüsü olmaz. Onları savunanların da onlardan bir farkı yoktur. Bu terörist seviciler de ayıklanarak adalete teslim edilmeli ve onlardan hesap sorulmalıdır”.

Terör saldırısında bir oğlunu kaybeden ve iki çocuğu da yaralanan Medine Erdemci, baştan bu yana idam beklediğini söyleyerek, “O gün bize mahşeri, cehennemi yaşattılar, Allah’ta onlara bizim yaşadığımızdan daha büyük acı versin. Yinede bazılarına verilen karar beni tatmin etmedi. 3’ü beraat etti. Onlarda yanı cezayı almalıydı. Ellerine kan bulaştı, en büyük acıyı çeksinler. Yasalarımızda idam olmadığı için verilemedi. Ayrıca, biz terör mağduru değiliz, biz şehit ailesi olmak istiyoruz” diye konuştu.

11 Mayıs’ta bombalı araçların patlatılması sonucu kızını kaybeden Edibe Çalım ise mahkemenin verdiği karardan sonra ilk defa rahat uyduğunu söyleyerek, "Kanları yerde kalmadı, şehitlerimizin arkasındayız, bizde onların yanına gidene kadar da birlik ve beraberlik içerisinde olacağız” dedi.