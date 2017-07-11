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11 Temmuz 2017 16:29

Reyhanlı’da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitlikler ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Reyhanlı’da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

11 Temmuz 2017 16:29


Reyhanlı’daki Bayır ve Asri mezarlıktaki şehitliklerde yapılan anma töreninde okunan Kuran’ı Kerim’in ardından ilçe Müftüsü Murat Akçay dua etti.


Anma törenine Kaymakam Tuncay Dursun, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, AK Parti İlçe Başkanı Musa Yüksekgönül, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, 11 Mayıs Şehitler Derneği üyeleri, dair müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Öğle namazından sonra ise belediye binası yanındaki Atike Hanım Camisinde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Reyhanlı Belediyesi tarafından halka verilen yemeğin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kurulan çadırda 15 Temmuz Şehitleri anısına anı defteri imzalandı. Kaymakam Tuncay Dursun, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve Emniyet Müdürü Nadir Örten’in anı defterini imzalamasından sonra vatandaşlar duygularını yazarak imzaladı.


Kaymakam Dursun, anı defterinin pazar gününe kadar çadırda duracağını ve vatandaşların 15 Temmuz darbe girişimi ile hatıralarını duygu ve düşüncelerini yazabileceklerini söyledi.




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