Reyhanlı’da 44 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, çok sayıda captagon hap ve takoz esrar ele geçirildi.

Bir kargo firması ile yurt dışına gönderilmek istenilen sandık şeklindeki gönderi içerisine zulalanmış şekilde 39 bin 840 adet captagon hap maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen sandık şeklindeki gönderiyi yurt dışına gönderen Suriye uyruklu 1 şahıs tespit edilerek şahsın ikametinde yapılan aramada 37 bin 300 gram takoz esrar maddesi, 4 bin 920 adet captagon hap maddesi ve iki adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.