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Reyhanlı'da aşırı yağışın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın verdiği zararla ilgili AFAD ve diğer ekipler tespit çalışmasına başlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın verdiği zararla ilgili AFAD ve diğer ekipler tespit çalışmasına başlandı.


Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, bugünkü sağanak yağışın neden olduğu zararın ardından AFAD ve diğer ekiplerle birlikte hasar tespit çalışmasına başladıklarını belirtti. Çüter, "Belediye olarak yağmurdan zarar gören mahallelerimizde bütün birimlerimizle seferber olduk. Vatandaşlarımızın zararlarını en aza indirebilmek için çalışmalar yapılırken, hasar tespit çalışmasına başlandı" dedi.


Kaymakam Fatih Çobanoğlu, AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş ile selden zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Çobanoğlu, yağıştan zarar gören vatandaşlarla görüştüklerini ve daha sonra da itfaiye müdürlüğünde bir değerlendirme yaparak zarar tespit çalışmasına başlandığını söyledi.

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