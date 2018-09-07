Reyhanlı’daki Suriyelilerden İdlib’e müdahaleye protesto

Belediye binası önündeki alanda toplanan ve ellerinde Türk bayrağı ile Özgür Suriye bayrağı bulunan Suriyeliler attıkları sloganla İdlib’in yalnız olmadığını ve müdahale edilmesini istemediklerini söylediler.

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından protesto eyleminde konuşan İnsani Destek ve İnsani Bağış Derneği Başkanı Salih Özdemir, hükümete ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mazlumun yanında durdukları için teşekkür etti. Özdemir, açıklamasında, “Buradan dünyanın bütün özgür iradelerine hitap ediyoruz. Zulüm insanlık ayıbı, mazlumun yanında olamıyorsan zalimin yanında yer alma. Dinimiz ve kültürümüz gereği tarih boyunca hep mazlumun yanında olduk. Yahudiler Avrupa’da soykırıma uğrarken ecdadımız onları topraklarında mülteci olarak kabul etmiştir. Suriye halkı 2011’den beri zulüm görüyor. Esad rejiminin zulmü yetmiyormuş gibi bu zulme İran ve Rusya katılıp, Suriye halkı sindirilmeye çalışılmıştır. Suriye halkına yapılan zulüm, tarihte eşi ve benzeri olmamıştır. Sivilleri hedef alarak şimdiye kadar bir milyon şehit düşmüştür. Bir milyondan fazla yetim çocuk geriye bırakmıştır. Esad rejimi tüm uluslararası kanunları hiçe sayıp sivilleri kimyasal silahlarla vurmuştur. Bu zulümden kaçan siviller yurt dışında, komşu devletlere yaklaşık 10 milyondan fazla mülteci sığınmıştır. Suriye’nin hür İdlib şehrine yaklaşık 3 milyon sığınmıştır. Toplamda bu şehirde 4 milyon insan yaşıyor. İdlib’e herhangi askeri saldırıyı, protesto ediyoruz. Bu insanlar Esad’ın adaletine güvenmeyerek Suriye’nin tüm şehirlerinden çıkıp İdlib şehrine gelmiş ve burada Türk Hükümeti’nin himayesinin altında diye sığınmıştır. Bu insanları öldürmek tüm insanları öldürmek demektir. Baştan beri durumdan haberdar olan güvenlik konseyine düşen görevini yerine getirmek için göreve davet ediyoruz. Sen güvenlik konseyi isen o zaman insanlara emniyeti sağlamalısın. Hür iradeler, hür insanlar olduğu müddetçe insanlık yaşayacaktır. Ama insanlığın yüz karası olan güvenlik konseyi olduğu müddetçe insanlık dramı bütün dünyada devam edecektir. Yaşasın adalet, yaşasın kalkınma” ifadelerini kullandı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı protestoda topluluk ellerinde "İdlib onur ve direniş şehridir", "İran ve Rusya’nın müdahalesine hayır, verdiği destek için Türkiye’ye teşekkür" yazılı pankart taşıdı.

Suriyeliler sık sık ’İdlib’e müdahaleye hayır’ sloganı atarak sessizce dağıldı.