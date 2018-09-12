Reyhanlılı acılı ailelerin sevinç gözyaşları

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5'i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Suriye'de yakalanması acılı ailelere sevinç gözyaşı döktürdü.

Edinilen bilgiye göre, 2013 yılında Reyhanlı'nın kent merkezine bomba yüklü 2 araçla öğlen saatlerinde düzenlenen ve 5'i çocuk olmak üzere 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de desteğiyle güvenli yollardan Türkiye'ye getirilen Nazik'in yakalandığını duyan olayda hayatını kaybedenlerin yakınları Reyhanlı Şehitleri Derneği'ne koştu.

Burada bir araya gelen şehit aileleri, duygularını paylaştı ve Yusuf Nazik'i yakalayan MİT'e teşekkür etti.

"Kızımı gelinliği ile toprağa verdim"

Patlamada 29 yaşındaki kızını kaybeden Edibe Çalım, yaşadığı duygu yüklü anları İHA muhabirine anlattı. Çalım, "Bugün çok mutluyuz, çok rahatız yakalandı diye, yeniden evlatlarımızı toprağa vermiş gibiyiz. İçimiz kan ağlıyor ama bu haberi aldıktan sonra hem huzurlu olduk hem de mutlu olduk. Benim kızım da 53 şehitten biri, nur içinde yatsın biz de huzurluyuz. Allah razı olsun devletimizden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, bizim için yakalattırdı onu ve Türkiye'ye gönderiyor. Allah yüz bin kere razı olsun, kanımızı yerde bırakmadı. Ben kızımı 29 yaşında asla unutmadım, unutulmuyor. 9 günü vardı gelin olacaktı, ben kızımı gelinlikle toprağa verdim. Bunu hangi adalet kabul eder, hangi vicdan kabul eder, yalnız benim kızım değil 53 tane şehidimiz var. Ama biz bugün çok mutluyuz'' dedi.

"Çocuğum şehit oldu, 6 aylık torunum yetim kaldı"

Hain saldırı sonucu, orada bulunan 3 oğlunun yaralandığını ve birinin şehit olduğunu ifade eden Medine Erdemci, ''Yakalandığı haberi aldığımda ağlamaya başladım ve sevindim. Ne yapacağımı şaşırdım, ben bir oğlumu kaybettim 2 oğlum yaralı çıktı. Ölen oğlumun 6 aylık bebeği kaldı arkasında, Allah razı olsun devletimizden, bu zalimi yakalayarak Türkiye'ye getirdiler. İnşallah diğerleri de tek tek yakalanır, idamları verilir inşallah biz o zaman rahatlarız. Benim 6 aylık torunum yetim kaldı, oğlumu kaybettim. 2 oğlum da o saldırıda yaralı çıktı, ben 3 oğlumu da kaybedebilirdim o saldırıda. Bugün hem mutluyum hem de hüzünlüyüm ikisini bir arada yaşıyorum. İnşallah diğerleri de yakalanır, hepsi gereken cezayı alır idam cezası alır, o zaman bizim içimiz rahatlar'' şeklinde konuştu.

"Kendileri de böyle yansın"

Olay sonrası ellerini havaya kaldırdığı fotoğrafı çekilen ve Reyhanlı saldırısının simgesi olan ve eşini kaybeden Zahide Kuday ise, "Allah'a şükür yakalandılar, inşallah diğerleri de yakalanır. Allah onların cezalarını versin. Kendileri de böyle yansın" dedi.

Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna'da konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Tuna, Reyhanlı saldırganları hakkında, "Mihraç Ural, Mehmet Gezer siz de eninde sonunda yakalanacaksınız. Türk devletine hesap vereceksiniz, Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı her eylemin arkasındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz, bütün şehit ailelerinin de gözü aydın, sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın, devletimize, askerlerimize, polislerimize teşekkür ederiz" dedi.