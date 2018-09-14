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Reyhanlı'ya 39 ayrı sektörde devlet yatırımı

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesine devlet yatırımlarının 39 ayrı sektörde 1.

716.000TL bütçe ile sürdürüldüğünü söyledi.


Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen meclis toplantısına başkanlık etti. Vali Ata, burada yaptığı konuşmada, “Reyhanlı ilçemizde devlet yatırımlarımızı 39 ayrı sektörde 1.716.000TL bütçe ile sürdürüyoruz. Bu bütçe ile yapılan yatırımlar göz önüne alındığında orta ölçekli bir ilimize yapılan yatırım bütçesi miktarının Reyhanlı ilçemiz için kullanıldığını görürüz. Elbette bu miktarı ve yapılan yatırımları yeterli görmüyoruz. Suriye meselesi gündeme geldiğinden bu yana neredeyse kendi nüfusu kadar Suriyeli misafire ev sahipliği yapan serhat şehrimiz Reyhanlı'nın halkı çok daha büyük ve güzel hizmetleri hak etmektedir” dedi.


Toplantıya Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi ve İsmet Tokdemir, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Çüter, Başkan Necmettin Zaroğlu'da katıldı.

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