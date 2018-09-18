Hatay'ın Payas ilçesinde rulo sac yüklü tırın dorsesi ikiye bölündü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde İskenderun Demir Çelik Fabrikası'ndan aldığı 25 ton ağırlığındaki tek parça rulo sac yükü taşıyan sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 DY 444 plakalı tır, Payas kapısından çıkış yaptığı sırada bir anda dorsesi ortadan çöküp ikiye bölündü. Ağırlığa dayanamayan dorsenin arka kısmı havaya kalktı. Hiç kimsenin zarar görmediği olayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

İlginç olay nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Tırın bu durumdan kurtarılabilmesi için 25 ton ağırlığındaki rulo sacı kaldırabilecek bir vinç aranıyor.