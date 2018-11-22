Sağanak yağmur sonrası çarşı sular altında kaldı

Hatay’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış gece saatlerinde sağanağa dönüştü.
Hatay'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış gece saatlerinde sağanağa dönüştü.
Merkez Antakya ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, gecenin geç saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle tarihi Uzun Çarşı'da Habib-i Neccar Dağı'ndan gelen yağmur suları nedeniyle kapalı çarşıda su baskınları yaşandı.
Mahsur kalan yavru köpekler itfaiye tarafından kurtarıldı
Antakya'da sağanak yağış nedeniyle yavru köpekler de sığındıkları kanalda mahsur kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların sesleri duyması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kanalın içerisine girerek mahsur kalan yavru köpekleri kurtardı.