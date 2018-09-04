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04 Eylül 2018 11:38

Sağlam adam tekerlekli sandalyede dilencilik yaparken yakalandı

Hatay’da, hiçbir engeli bulunmayan şahıs tekerlekli sandalyeyle dilencilik yaparken yakalandı.

Sağlam adam tekerlekli sandalyede dilencilik yaparken yakalandı

04 Eylül 2018 11:38


Merkez ilçe Antakya’da ihbar üzerine Köprübaşı’na gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tekerlekli sandalyeden dilencilik yapan K.Ö.’yü durdurdu. İlk başta kendini engelliymiş gibi göstermeye çalışan şahıs, zabıta ekiplerinin uyarıları üzerine sandalyeden kaldırıldı. Görenlerin şaşkınlık içerisinde baktığı dilenci operasyonunda K.Ö., zabıta ekipleri tarafından götürüldü.


Tekerlekli sandalyesine el koyulan şahsa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğünde cezai işlem uygulandığı öğrenildi.




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