Nazar boncuklu ‘İskenderun’ yazılı şehir logosunun montaj çalışmalarının tamamlandığını ifade eden İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yapılan çalışma hakkında bilgiler verdi.

Başkan Seyfi Dingil, yaklaşık 11 metre uzunluğunda, Avrupa döküm pleksiglas kullanılarak yapılan ‘İskenderun’ yazısı 1 metre 60 santim yüksekliğinde elektrostatik boyalı bir şekilde imal edildiğini, harflerin zeminini oluşturacak platform için beyaz renkte doğal mermer kullanılarak, platform üzerine harfler ankraj sistemi ile monte edildiğini söyledi.

İskenderun adının barış, huzur ve kardeşlik kenti olarak anıldığını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Fiziki ve sosyal yatırımların yanında kent estetiği için de önemli çalışmalar yapıyoruz. Daha önce saat kulesi, ay yıldız figürü ve şimdide ‘İskenderun’ yazılı şehir logosu. Gece aydınlatması da yapılan şehir logosu önünde vatandaşlarımız bol bol fotoğraf çektiriyor. Vatandaşların önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği yazılardaki farklı tasarım ve nazar boncuklu ‘İskenderun’ ismini daha da ön plana çıkarıyor” diye konuştu.