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Saka kuşu yakalayan Suriyelilere suçüstü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde koruma altındaki 30 saka kuşunu avlayan Suriyeli 2 kişi suçüstü yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde koruma altındaki 30 saka kuşunu avlayan Suriyeli 2 kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ceylanlı Mahallesi'nde Suriye uyruklu D. A. (40) ve M. R. (27) koruma altında bulunan 30 adet saka kuşu ve kullanılması yasak olan av malzemeleri ile birlikte Kırıkhan Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucunda suçüstü yakalandı.


Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 19 bin 800 TL idari para cezası kesilirken Kara Yolları Trafik Kanunu kapsamında da 2 bin TL idari para cezası uygulandı.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, saka kuşları ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

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