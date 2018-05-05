Samandağ 2. Ulusal İpek Baharı Festivali başladı

Ulusal İpek Baharı Festivali görkemli bir törenle açıldı.

Festival açılış töreninde konuşan Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, baharın coşkusunu, yaşama sevincini tüm coğrafyayla yaşamak istediklerini, Samandağ’dan yükselen haykırışın kelebek etkisi yaparak dünyanın en ücra köşesine kadar ulaşacağını söyledi.

Başkan Mithat Nehir, İpek Baharı’nın emeğin, alın terinin ve sanatkarlığın bayramı olduğunu söyleyerek, “İpek Baharı gibi misafirperverlik de sahip olduğumuz manevi mirasın önemli bir unsurudur. İnşallah sizlerle bu değerlerimizi yaşama imkanı buluruz. İpek Köyü Projesi kadim bir geleneği yaşatmanın ötesinde, kırsalda kadın emeğinin değerlendirilmesi açısından da önemli bir adımdır. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği ile işbirliği halinde yürüttüğümüz bu örnek proje ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli açılımlar sağlamıştır” diye konuştu.

Başkan Nehir, ipeği önemli ve değerli kılan hususlar arasında kadın emeğini özellikle vurgulamak istediğini belirterek, “İpeğe anlam katan da yine kadındır. Zarafetin, inceliğin, güzelliğin, estetiğin olduğu yerde kadın vardır, kadın bakış açısı vardır ve kadın emeği vardır. Sınırsız emekleriyle hayata değer katan, anlam katan, güzellik ve incelik katan tüm kadınlara selam olsun. Bahar da, ipek de ancak kadınla anlamlı, kadınla güzel. Yerel yönetimlerin kırsal kalkınmada üstlenmesi gereken role örnek teşkil edecek bir adım attık. Tüm paydaşlarla ortak görev ve sorumluluk anlayışıyla İpek Köyü Projesini başlattık. İpek Baharı Festivali, elde edilen bu başarının tüm dostlarımızla birlikte bayram havasında kutlanmasını ifade eder. Kadim bir geleneği günümüzün kavramlarıyla, günümüzün imkanlarıyla yeniden yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Nehir, Samandağ’ı daha iyi tanımak, ipek üretiminin yakından görülmesi ve tarihi mirası keşfetmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerinin altını çizerek, “Bizim için İpek Baharı Festivali bir dostluk çağrısıdır. İpek Baharı Festivali, sevgi ve kardeşlik çağrısıdır. Bu çağrı ayrımcılığa karşı birlik ve beraberlik çağrısıdır. İnsanın, doğanın, emeğin, baharın, estetiğin ve güzelliğin önemini bütün dünyaya yeniden hatırlatmak istiyoruz. Bütün insanların özde kardeş olduğunu yeryüzüne haykırmak istiyoruz” dedi.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman da ipek böcekçiliğinin, emeğin ve üretimin çok canlı ve doğal şekilde izlenebileceği bir süreç olduğunu kaydederek, “Her kadının evini bir odasında dahi yapabileceği bir uğraşıdır. Biz bu işin yaygınlaşmasını istiyoruz. 40-50 yıl önce ailelerin temel geçim kaynağı olan bir meslekti. Bu mesleği canlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Arsuz Belediye Başkan Nazım Culha ise ipek böcekçiliğinin kadın odaklı bir çalışma olduğunu Samandağ’ın ipeğinin tüm Türkiye’de bilindiği ve çok kaliteli olduğunun alını çizdi.

Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu kendisinin de ipek ve ipek böceği ile teması olduğunu, ipek kültürünün kıymetli ve çok değerli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından büyük ilgi gören ipek standları gezildi.

2.Ulusal İpek Baharı Festivali’nde açılışının ardından rock müzik sanatçısı Ulaş Bayır ve sanatçı Nihat Mugil sahne aldı. Gece, Nihat Mugil konserinde İzmir Marşı’nın hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi.