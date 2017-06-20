Samandağ-Arsuz Çevre Yolu çalışmaları

Yapılan çalışmanın devamında Çevlik ve Arsuz arasındaki yolun birleştirilmesi planlanıyor.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, çevre yolunun devamı olarak Samandağ- Arsuz yolunun tamamlanmasının sadece Samandağ’a ve Arsuz’a değil Hatay’ın diğer ilçelerine de önemli bir getirisi olacağını ifade etti.

Samandağ -Antakya Çevre Yolu’nun çalışmalarının uzun yıllar sonra bu yıl başlayabildiğini söyleyen Başkan Nehir, “Çevre yolunun hem ilçe nüfusumuz adına hem de komşu ilçelerden Samandağımıza gelen vatandaşlarımız adına çok ciddi bir rahatlık getireceğine inanıyoruz. Bu hızla devam edilirse bu yolun 2019 yılının sonunda tamamlanacağına inanıyoruz. Karayolları tarafından yapılan bu çalışmanın 65 milyon civarında bir maliyeti olacaktır. Biz bu çalışmanın önü açılsın, hızlansın diye üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz” dedi.

Nehir, ilgili kurumlarla eşgüdümlü bir şekilde yürümesi gereken çalışmalarda zaman zaman aksamalar olduğunu kaymakam ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak için ortak bir irade oluşturduklarını kaydetti.

Süreci hızlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Nehir, “Yapımı sürmekte olan çevre yolu Harbiye Kavşağı ile Çevlik arasındaki alanı kapsıyor. Bizim gönlümüzden geçen bu çalışmanın devamının yapılması ve çevre yolunun Arsuz ile birleştirilmesidir. Büyükşehir Belediyesi Samandağ-Arsuz arasındaki yolun sanat yapılarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Samandağ-Arsuz arasındaki yolda iki köprü çalışması yapıldı. Birkaç yerde Viyadük çalışmasının yapılması gerekiyor. Sanat yapılarının yapılmasından sonra yolun bitirilmesi gerekiyor. Bu yol Hatayımıza inanılmaz bir katma değer sağlayacaktır. Arsuz’a gelen vatandaşın Samandağ’a erişimini kolaylaştıracaktır. Dağın bu yakasındaki nüfusun Samandağ ve Arsuz’daki arasındaki güzelliklere erişme konusunda çok ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum. Bu yönüyle hem ilçenin ekonomisine hem turizmimize bölgenin tanıtımına çok büyük katkıları olacağına inandığımız bu çalışma akabinde devam etmelidir” diye konuştu.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ -Arsuz yolunun yapımın maliyetinden dolayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Belediyesi olarak işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Samandağ -Arsuz yolunun sadece Samandağ’a veya Arsuz’a yarayacağı yönünde bir algının doğru olmadığının altını çizen Nehir, şunları söyledi:

“Samandağ ve Arsuz yolu dağın bu yakasındaki nüfusun denize açılan penceresidir. Samandağ sahil bandından Arsuz’a erişilebilecek bir yol olması hasebiyle Kırıkhan, Reyhanlı, Yayladağı, Antakya ve diğer ilçelerimizin bu sahil bandından faydalanma bu güzelliklere erişme noktasında ciddi katkı sunacağına inanıyoruz. Yaklaşık 40-50 kilometre kadar yol kısalıyor. Bu yolun yapılmasıyla vatandaşlarımız bu maliyetlerden kurtulmuş olacaktır.”

Saha mühendisi Ulaş Telsaç ise çalışmaların kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, “Projeyi öngördüğümüz tarihte bitirmeye çalışıyoruz. Sanat yapıları, genel güzergahlarla birlikte işin kaba kısmını bitirmeye çalışıyoruz. Karaçay tarafında taş duvar imalatlarımız ve sanat yapılarımız devam ediyor” diye konuştu.