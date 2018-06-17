Samandağ Belediye Başkanı Nehir’e yumruklu saldırı

Başkan Nehir, hastaneden darp raporu alırken, saldırıyı düzenleyen Selahattin A. gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Mithat Nehir, yumruklu saldırının hukuka uygun olmayan bir imar girişimine karşı belediyenin yaptığı müdahale üzerine olduğunu söyleyerek, “İmarla ilgili haksız, hukuksuz talebi olan bir vatandaş, belediye ekiplerinin rıza göstermediği bir imar konusunda bize karşı bir öfke biriktirmiş ve ilk karşılaşmada yumruklu saldırıda bulundu. Birkaç daha vurdu ve olay yerinden kaçtı. Üzgünüz, ama kamu hukukunu yok sayacak olanlara, saymak isteyenlere, bunları fırsatlara çevirmek isteyenlere izin ve fırsat vermeyeceğiz” dedi.

CHP’den saldırıya kınama

Bu arada, CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün’de yaptığı açıklamada Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’e yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi. Özgün, "Belediye Başkanımız Mithat Nehir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP yönetimi olarak, başkanımıza yapılan bu çirkin ve menfur saldırının her alanda takipçisi olacağız. Karanlık rantiyeci odakların şiddet aracılığıyla kirli emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Partimizin toplumcu ve halkçı ilkelerini cesaretle savunan, tehditlere rağmen kişi ve gruplara değil topluma hizmet veren Mithat başkan yalnız değildir. CHP ailesi olarak başkanımızın yanında olduğumuzu deklare ediyoruz” ifadelerini kullandı.