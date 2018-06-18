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18 Haziran 2018 13:55

Samandağ Belediye Meclisi, Başkan Nehir’e yapılan saldırıyı kınadı

Samandağ Belediye meclis üyeleri Belediye Başkanı Mithat Nehir’e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Samandağ Belediye Meclisi, Başkan Nehir’e yapılan saldırıyı kınadı

18 Haziran 2018 13:55


Samandağ Belediyesi Başkan Vekili Meltem Ahraz Nural tarafından yapılan açıklamada, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in Selahattin Akar adlı vatandaş tarafından saldırıya uğradığı belirtilerek, “Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in uğradığı bu menfur saldırı kabul edilemez. Olay sırasında Selahattin Akar isimli şahıs Belediye Başkanımız Mithat Nehir’e yumruklu saldırıda bulunmuştur. Tomruksuyu halkının Başkan’a siper olması sonucu daha ciddi yaralanma olmamıştır. Bir kardeşlik, hoşgörü, huzur, barış kenti olarak bilinen Samandağ’da sıklıkla yaptığı gibi, yanında koruması olmadan dolaşan Başkan Nehir, seçildiği 2009 yılından bu yana ilk kez böyle bir saldırıya maruz kalmıştır. Bu saldırı bizlere, Samandağ halkına yapılmıştır. Halk iradesine karşı yapılmıştır" dedi.


Bu tür tehdit ve saldırıların Başkan Nehir ve kendilerini asla yıldıramayacağını ifade eden Nural, "Halkımızın menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bu saldırılar Samandağ sevdası ile hemşehrilerine hizmet etmekten başka hiçbir gayreti ve amacı olmayan bizleri asla yıldıramayacaktır. Belediye Başkanımızın yanındayız. Başkanımıza ve tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başkanımızın sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur, olayla ilgili yasal işlemler başlatılmış olup, yetkili merciler konuyla ilgili bilgilendirilmiştir” diye konuştu.




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