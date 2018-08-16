Samandağ Belediyesi bin çocuğa yüzme öğretti

Yaylıca Mahallesi’nde bulunan yüzme kursunda kurs gören kişi sayısı bine ulaştı.

Hatay’da Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursları devam ediyor. Yaylıca Mahallesi’nde bulunan Doğa Tesisleri’nde devam eden yüzme kursuna katılan öğrenciler ile beraber Samandağ Belediyesi tarafından yüzme kursu gören kişi sayısı bine ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız çocukların gelişiminde sporun öneminin farkında olduklarını belirterek, “Yüzme kurslarımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Yaylıca Mahallesi’nde bulunan Doğa Tesisleri’nde, ikinci etabını gerçekleştirdiğimiz yüzme kursları ile birlikte bin çocuğumuza yüzme öğretmiş olacağız” diye konuştu.

Bir ay boyunca Pazartesi ve Çarşamba günleri gerçekleşen kursa, çocukların evlerinden alınarak havuza güvenli bir şekilde getirildiklerini dile getiren Yıldız, “Çocuklar havuzlarda uzman eğitmenler tarafından eğitim görüyorlar. Bu eğitimlerin sonunda bine yakın gencimize yüzmeyi öğretmiş olacağız. Bu sayede hem denizde boğulmaların önüne geçeceğiz, hem de sağlıklı bir yaşam için ömür boyu spor yapabilecekleri bir yetenek kazandırmış olacağız” dedi.