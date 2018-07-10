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10 Temmuz 2018 13:50

Samandağ Belediyesi çöp kamyonlarını dezenfekte etti

Samandağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çöp kamyonları dezenfekte edildi.

Samandağ Belediyesi çöp kamyonlarını dezenfekte etti

10 Temmuz 2018 13:50


Çöp konteynırlarını dezenfekte edip, kullanılamayacak durumdaki çöp konteynırlarını yenileri ile değiştiren Samandağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çöp kamyonlarını da dezenfekte etti.


Havaların iyice ısınmasıyla çöp kamyonlarından çıkacak pis kokuyu ve mikrop üremesini engellemek amacıyla çöp kamyonlarına aylık rutin olarak yapılan dezenfektan çalışması kapsamında çöp kamyonları dezenfekte edildi.


Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in daha temiz ve sağlıklı bir çevre hedefi ile çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, “Vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Mikropların ve rahatsız edici kokuların önlenmesi için, ekiplerimiz tarafından koku giderici ve dezenfektan çalışması yapıldı” dedi.




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