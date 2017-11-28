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28 Kasım 2017 12:01

Samandağ Belediyesi soba ve kalorifer küllerini topluyor

Hatay’ın Samandağ İlçe Belediyesi soba ve kalorifer küllerini sokaklardan topluyor.

Samandağ Belediyesi soba ve kalorifer küllerini topluyor

28 Kasım 2017 12:01


Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soba ve kalorifer küllerinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplanabilmesi için Samandağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde gerekli tüm tedbirleri aldı. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in talimatlarıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Samandağlıların kış mevsimini en iyi şekilde temiz bir çevrede geçirmeleri hedeflendi.


Samandağ Belediyesi’nden yapılan açıklamada vatandaşların sokaklarda kül gördüğü zaman belediyenin halk masasına bildirmeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, “Çevre kirliliğinin önlenmesi ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılabilmesi adına soba ve kalorifer küllerinin çuvallarla toplanması işlemi ilçemiz genelinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından düzenli olarak devam ediyor. İlçemiz halkının çevre sağlığı açısından duyarlı davranarak soba ve kalorifer küllerini çuval içerisinde konteyner yanlarına düzenli bir şekilde koymaları temizlik ekiplerimizin daha seri çalışmasına imkan sağlamakta olup, halkımızın çevre temizliği ve ilçemiz halkının sağlığı için göstermiş oldukları bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Soba külleri ve çöp konusunda şikayetleri olan vatandaşlarımızın belediyemizin halk masası 03265123107 numaralı hattına bildirmeleri rica olunur.”




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