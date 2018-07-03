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03 Temmuz 2018 18:45

Samandağ Belediyesinden geri dönüşüm çalışmaları

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık lastikler toplandı.

Samandağ Belediyesinden geri dönüşüm çalışmaları

03 Temmuz 2018 18:45


Samandağ ilçe sınırları içerisinde bulunan oto lastik tamircilerinin biriktirmiş olduğu toplam 5 bin 500 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi (LASDER) ve Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından toplatıldı. Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber, eski lastiklerin toplama, taşıma ve geri kazanım çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, “Belediye Başkanımız Mithat Nehir’in öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için ömrünü tamamlasalar da doğaya gelişigüzel bırakıldıklarında tamamen bertaraf olmaları yüzyıllar süren ve canlı hayatına büyük zarar veren eski lastiklerin toplama, taşıma ve geri kazanım çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu sebeple eski lastiklerin lisanslı geri dönüşüm firması tarafından alınarak geri kazanımlarının sağlanması için koordinasyon görevi yürütüyoruz” dedi.




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