Samandağ Belediyesi’nden girişimcilere destek

Hatay’da Samandağ Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle Girişimcilik kursu, Samandağ Belediyesi eski meclis salonunda başlatıldı. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde Kobi Danışmanı ve Girişimcilik eğitmeni Tansel Öter, girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, yapılabilirlik (fizibilite), pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme, üretim planı geliştirme, yönetim planı geliştirme, finansal plan geliştirme ve iş planı hazırlama konularında kursiyerleri bilgilendirecek.

Eğitimin açılışında konuşan Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, işsizlik sorununa dikkat çekerek, “Bu eğitim, kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz, kendi işletmenizi kurabilmeniz açısından bir avantaj sağlamaktadır. Özgün iş fikirlerini hayata geçirmeniz değerlidir. Biz de elimizden geldiğince bu eğitimlerle sizleri destekliyoruz. Bu sertifikalarla birlikte iş kurduğunuz takdirde KOSGEB desteklerinden faydalanabiliyorsunuz. Bu çalışmalarımız sonucunda ilçemizde Türkiye ortalamasının çok üstünde istihdam gerçekleştirdiğimizi gördük” diye konuştu.

Samandağ Belediyesi’nden sertifika alan her 10 kişiden 2’sinin iş kurduğunu belirten Nehir, “Bu eğitimler sonucunda Kosgeb desteklerinden yararlanma oranı Türkiye’de ortalaması yüzde 4-5 civarında, ancak bu oran Samandağ’da yüzde 20’lerde gerçekleşiyor. Samandağ Belediyesinden sertifika alan her 10 kişiden 2 kişi iş kuruyor. Bu önemli bir orandır. Sizlere başarılar diliyorum. İnşallah alacağınız bu sertifikalar hayatınıza farklı renkler, farklı katkılar sunar” dedi.

Kobi Danışmanı ve Girişimcilik eğitmeni Tansel Öter ise eğitimlerin 4 gün sürdüğünü, düzenli olarak kursa katılanların iş kurma sürecinde KOSGEB’in yeni girişimci desteğinden yararlanabildiğini ifade etti. Yeni girişimci desteğinden yararlanmanın koşullarının olduğuna değinen Öter, “50 bin liraya kadar hibe, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı var. Bu hibelerden yararlanabilmek için belli adımlarımız vardı. Bunlar, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılma adımımız, işletmemizi açmak, açtığımız işletmeyi KOSGEB’in veri tabanına kayıt etmek, veri tabanına işletmeniz için iş planı yüklemek, harcama kalemlerimizi sıralamak, iş planımızı, faturalarımızı yüklemek, bu yüklemeleri yaptıktan sonra işlemimizi sistemden onaylamak. Sonraki aşamada KOSGEB uzmanları tarafından iş planı değerlendiriliyor, bu değerlendirmeden sonra 2 defa red hakkı vardır” dedi.

Konuşmaların ardından Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.