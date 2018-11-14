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Samandağ Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

Samandağ Belediyesi, parklarda ücretsiz internet uygulaması başlattı.

Uygulama en çok gençleri sevindirdi.


Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'e ücretsiz internet uygulaması için teşekkür eden gençler, bugün itibariyle Atatürk Mahallesi Abdullah Cömert Parkı ve Tomruksuyu Mahallesi Barış Parkı'nda başlatılan ücretsiz internet hizmetinin diğer parklarda da yapılmasını istedi.


Bulut Özdemir, Samandağ'ın her yerinde internete kolayca erişimin olmasını beklediklerini söyledi.


Lina Şahutoğulları ise internet olmadığında parka gelip internete erişim sağlayabildiğini belirterek, “Facebook, twitter gibi sosyal medya mecralarına kolayca bağlanabiliyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Samandağ Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” dedi.

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