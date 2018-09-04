Samandağ Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmaları sürüyor

Samandağ Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde ömrünü tamamlamış lastikler çevreye zarar vermeden, geri kazanım ve bertarafı için ücretsiz toplatılıp geri dönüşüme kazandırılıyor.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber, belirli aralıklarla atık lastikleri toplayıp, geri dönüşüme kazandırdıklarını belirterek, “Belediye Başkanımız Mithat Nehir’in öncülüğünde geri dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde bulunan oto lastikçilerden belirli aralıklarla atık lastikleri topluyor, geri dönüşüme kazandırıyoruz. Son olarak ilçe sınırları içerisinde bulunan oto lastik tamircilerinin biriktirmiş olduğu toplam 5500 kilo ömrünü tamamlamış lastik Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce toplatıldı” dedi.

Berber, bazı noktalarda kimliği belirsiz kişilerce atılmış atık lastikleri fark ederek toplattıklarını dile getirerek vatandaşların bu konuda daha duyarlı davranarak atıl durumdaki lastikler için Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü aramalarını söyledi.