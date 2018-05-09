Samandağ Dil Okulu son aşamaya geldi

Samandağ Hizmet Vakfı tarafından yapımı gerçekleştirilen dil okulunda yapılan basın toplantısında Vakıf Başkanı Mithat Nehir, basın mensuplarına okul ile ilgili bilgi verdi.

Başkan Mithat Nehir, okul binasının bağışçı hayırseverlerin de katkılarıyla bitme aşamasına geldiğini belirterek, “Başta Arapça dili olmak üzere diğer dillerinde eğitiminin verilebileceği butik bir okul binası inşa ettik. Farklı branşlarda eğitim camiasından saygın kurum ve kişilerle görüşmeler yaptık. Ankara Üniversitesi’ne bağlı Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER ) Müdürü Prof. Dr. Leyla Uzun, diğer yönetici ve öğretmenlerle Ankara’da görüşmeler yaptık. Onları ilçemize de davet ederek okul binamızı gösterdik ve değerli görüşlerini aldık” dedi.