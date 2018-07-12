Samandağ sahilinde "Evvel Temmuz" devriyesi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde son zamanlarda yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek isteyen yetkililer önlemleri artırırken ilçede gerçekleştirilen Evvel Temmuz Festivali nedeniyle bu önlemler iki katına çıkarıldı.

Festivalin, sahilin hemen yakınında gerçekleştirilmesi nedeniyle denize girebilecek vatandaş sayısının artması düşünülerek sahil güvenlik ekipleri akşam saatlerine kadar devriye gezdi. Festivalin son gününe kadar devam edecek olan devriyelerin yaşanabilecek bir boğulma vakasının önüne geçmek amaçlı olduğu ifade edildi. Özellikle hafta sonları yoğun kalabalığa ev sahipliği yapan Samandağ sahilinde alınan bu önlem vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.