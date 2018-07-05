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05 Temmuz 2018 15:10

Samandağ sahiline uyarıcı levhalar asıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zabıta müdürlüğü tarafından Çevlik, Deniz ve Meydan mahallerinde boğulmalara karşı halkı bilgilendirici ve uyarıcı levhalar yerleştirildi.

Samandağ sahiline uyarıcı levhalar asıldı

05 Temmuz 2018 15:10


Havaların iyice ısınmasıyla boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla rip akıntısı ile ilgili deniz kenarlarına eğitici ve uyarıcı levhalar asıldı.


Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek, denizde boğulmaları engellemek ve vatandaşları bilinçlendirmek suretiyle Deniz, Çevlik ve Meydan mahallelerinde plaja tabela konulduğunu ve her tabelanın ayrı bir bilgilendirme taşıdığını belirterek, "Sahilimizde çokça görülen rip akıntısı ile ilgili ilçemiz kıyı bölgelerine vatandaşlarımızın daha duyarlı olması için bilgilendirici levhalar yerleştirdik” dedi.


Kıyıya ulaşan dalgaların, aynı tepkiyle geri dönmesidir. Burada kıyıya ulaşan dalga ne kadar güçlüyse geri dönmesi de o kadar güçlü olur.Rip akıntısı sığ yerde yüzen bir kişiyi aniden denizin derin noktalarına çekebilir. Bu çekme esnasında kişi panik yaptığı için de boğulma vakaları görülür. Bu akıntılar profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı kadar güçlüdür.



Boğulmalara karşı broşürlü önlem


Samandağ Belediyesi ve Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle boğulma vakalarına karşı vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik el broşürleri, billboard, afişler hazırlandı.


Konuşla ilgili yapılan açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla insanların serinlemek maksadıyla deniz, dere, ırmak, gölet, baraj gibi yerlerde suya girme ve serinleme ihtiyacı duyduğu belirtilerek, "Buna bağlı olarak tedbirsiz, bilinçsizce hareket edilmesi sonucu boğulma olayları meydan gelmekte, can kayıpları yaşanmaktadır. Bu bağlamda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik el broşürleri, bilboard, afişler hazırlandı" denildi.




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