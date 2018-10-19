Samandağ Sahili'nin 'kum zambakları' göz kamaştırıyor

Samandağ Belediyesi'nin koruma altına aldığı 'kum zambakları' görenleri kendine hayran bırakıyor. Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Perihan Çevikel, endemik ve nesli tükenmekte olan kum zambaklarının korunmasına yönelik çalışma başlattıklarını açıkladı.

Dünyada nesli tükenmekte olan ve Samandağ Belediyesi tarafından koruma altına alınan'kum zamnbakları' eşsiz görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. 2016 yılında yapılan araştırmalara göre nesli tükenmekte olan kum zambakları, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alındı. Soğanlarıyla sökülmesi yasak olan kum zambağını, ticari amaçla sökme eyleminde bulunanlara 48 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

IUCN tarafından 2016 yılında koruma altına alınan kum zambağının korunmasına yönelik çalışma başlattıklarını belirten Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Perihan Çevikel, “Samandağ, bitkisel çeşitlilik açısından zengin bir ilçemiz. İlçemizde kum zambağı gibi nesli tükenmekte olan bitki çeşitlerimiz de yer alıyor. 2016 yılında yapılan araştırmalara göre nesli dünyada giderek azalan bitki türü olun Kum Zambakları, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Biz de Samandağ Belediyesi olarak bu endemik ve nesli tükenmekte kum zambaklarının korunmasına yönelik çalışmalar başlattık” ifadelerini kullandı.