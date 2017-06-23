Samandağ semt pazarı 3 Temmuz’da hizmete açılacak

Atatürk Mahallesi’nde 7 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen semt pazarı için kura çekilişi yapıldı.

Samandağ Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen kura çekilişi ile pazarcı esnafın yer dağılımı belirlendi.

Zabıta Müdürü Önder Şimşek, yeni inşa edilen pazar yerinin ikiye ayrıldığını belirterek, “Alt pazarımızda 51, üst pazarımızda ise 55 pazarcı esnafımıza yer vereceğiz. Malzemeleri yağmurdan etkilenen pazarcı esnafımızı yarı kapalı pazarın içine almayı tasarlıyoruz. Hedefimiz çarşı merkezinde oluşan trafik sıkışıklığını gidererek hem pazarcı esnafımızın daha modern bir mekanda satışlarını gerçekleştirmek hem de vatandaşlarımızın rahat edeceği bir pazar yeri sağlamak" dedi.

Şimşek, otopark, yol ve pazar yeri dahil toplamda 7 bin 500 metrekare alana kurulan semt pazarının 3 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek törenle hizmete gireceğini kaydetti.

Önder Şimşek, bugün kura çekimine katılamayan pazarcı esnafı için 26 Haziran Pazartesi günü saat 09.00’da Yeni Çarşı Salonu’nda kura çekilişi yapılacağını kaydetti.