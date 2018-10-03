Samandağ'a 8 dönümlük park kazandırılıyor

Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kurtderesi Mahallesine 8 dönümlük park kazandırılıyor. Parkta engelsiz oyun alanı, çocuk oyun alanı, açık hava fitness spor aletleri, yürüyüş ve koşu parkuru, mini basketbol sahası olacak.

Yılsonunda bitmesi planlanan park, yeşil dokusu, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu yolları ile bölgenin yeni yaşam alanı olacak.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, yaptığı açıklamada, “Samimiyetle, gayretle Samandağımıza önemli hizmetleri yapmak için çalışıyoruz. Büyük bir özveri ile şehrimize hak ettiği hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Şehrimizin değişim ve gelişimine bağlı olarak halkımızın daha yaşanabilir bir kentte hayatlarını idame ettirmeleri en büyük mutluluğumuzdur. Onların destekleri ve takdirleri bizi daha da motive ediyor. Bu anlamda bize destek ve her zaman yanımızda olan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Perihan Çevikel ise parkta çocuklara, gençlere, yaşlılara, engelli bireylere yönelik aktiviteler olacağını belirterek, “Mini bir basketbol sahası, engelli vatandaşlarımız engelsiz oyun alanı, yürüyüş parkuru gibi halkımızın nefes alacağı, hoşça vakit geçirecekleri bir mekanı halkımıza kazandırıyoruz” diye konuştu.