Samandağ’a yeni semt pazarı

Vatandaşlar yeni yerine taşınan semt pazarı ile modern ve ferah bir ortamda alışveriş yapma imkanı buldu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde uzun zamandır vatandaşların sıkıntılı olduğu semt pazarı sorunu çözüldü. Yeni yerine taşınan semt pazarı ile vatandaşların daha modern ve ferah bir ortamda alışveriş yapmaları sağlandı. Ayrıca semt pazarında artık halkın faydalanabileceği lavabo, tuvalet ve zabıta odası gibi imkanlar da bulunuyor.

Semt pazarı ile ilgili konuşan Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek, Samandağ Semt Pazarı’nda 350 esnafın bulunduğunu belirterek, “Buradaki temel amacımız esnafımızın yağmurdan, rüzgardan ve güneşten olumsuz etkilenmemesiydi. İlk başladığımızda problemlerimiz vardı. Özellikle halk otobüslerinin pazara gelmemesi ile ilgili ama onlarla yapılan istişareler doğrultusunda belediye otobüslerinin pazarın önünden geçmesi sağlandı. Bununla birlikte özel aracı olmayan esnaf kardeşlerimiz halk otobüsü ile semt pazarımıza gelebiliyor” dedi.

Genel anlamda vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını dile getiren Şimşek, “Bu pazarda sosyal etkinlik adı altında da çeşitli çalışmalar yapılabilir. Özellikle gençlerimizin sportif çalışmalarını çok rahat yapabileceği genişlikte alanlar var. Aşağıda basketbol potamız var. Dileyen bütün vatandaşlarımız, bütün gençlerimiz kullanabilir” diye konuştu.

İtfaiye ve ambulans geçişinde olanaksızlıklara, trafik sıkışıklarına sebep olan eski düzenden kurtulmanın sevincini yaşayan esnaf ve vatandaşlar rüzgar, toz ve yağmurdan kurtulmanın ve modern bir tesise kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.