Samandağ’da 2. Turizm Festivali bugün start alıyor

Turizm Festivali Samandağ’da bugün başlıyor. Saat 18:00’da. Hızır Parkı’nda yapılacak açılışla Turizm Festivali start alacak. 6 gün sürecek festivalin bugünkü programında; kent protokolünün katılımıyla açılış maçı gerçekleşecek.

Konuyla ilgili festival komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Samandağ’da sosyal ve kültürel aktiviteleri arttırmak hedefindeyiz. Sportif faaliyetlerle gençlerimizi kötü madde ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmayı, sanata ve spor özendirmeyi hedefliyoruz” denildi.

SATİYAD Başkanı Tahsin Boğday, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivale tüm Samandağ halkının davetli olduğunu belirterek, “Bizler bu festivali kamu yararına yapmaktayız. Tamamı ile halkımızı düşünmekteyiz. Bir festivali organize etmek büyük emek ve maddiyat ister. Bizler bu taşın altına elimizi koyduk. Az sponsorumuz var. Başta Samandağ Kaymakamı Murat Kütük’e, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’e, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin’e ve diğer sponsorlarımızın hepsine teşekkür ederim. Elimizden gelenin en güzelini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sene festivalimizi Hz. Hızır Parkında gerçekleştireceğiz. Tüm Hatay halkını bekliyoruz” dedi.