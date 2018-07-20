Samandağ’da 800 çocuğa yüzme kursu

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, kurs havuzlarında inceleme yaparak kurslar hakkında bilgi aldı. Ziyarete, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özçelik ve Zabıta Müdürü Önder Şimşek’te katıldı. Başkan Nehir ziyarette kursiyerlere sohbet etti, kursiyerlere tişört dağıttı ve fotoğraf çektirdi.

Samandağ denizinin hırçın olduğunu ve kendisine sevgiyle yaklaşan insanları dahi yuttuğunu ifade eden Başkan Nehir, “Sizin biraz suyla, yüzmeyle hem barışmanızı hem de yüzmeyi öğrenmenizi istiyoruz. Denizimiz biraz hırçın. Bazen kendisine sevgiyle yaklaşan insanları bile yutuyor, boğuyor. Ama bu işi önemsersek, yüzmeyi öğrenirsek iş değişir. Burada hem oyun oynar gibi eğlenceli zaman geçiriyor hem de yüzmeyi öğreniyorsunuz. Yarın öbür gün denizde yüzmeye kalktığınızda denizimizde çokça görülen rip akıntılarına kapılma durumunda kalsak bile kendimizi kurtarabilecek bir bilgi ile kurtulabiliriz. Ancak bu nedenle yüzmeyi çok iyi öğrenmeden önce denize girmeyelim. Ben sizi gördüm çok mutlu oldum. Burada güzel şeyler öğreniyorsunuz, bu bilgiler ilerde çok işinize yarayacak. Biz belediye olarak da böyle bir eğitimi size vermekten mutluluk duyuyoruz“ dedi.

Samandağ’da 4 farklı havuzda, çocuklara yüzme kursu verdiklerini belirten Başkan Nehir, "Haftada 3 gün olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kurslarımızı sürdürüyoruz. Toplam 800 kursiyerimiz var. Çocuklar çok azimli, kurs sonunda hepsi yüzmeyi öğrenmiş olacak“ diye konuştu.