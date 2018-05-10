Samandağ’da atık yağ toplama kampanyası

Samandağ Belediyesi en çok atık yağı toplayan okulu ödüllendirmek için ödül töreni düzenledi. Törende konuşan Ulubatlı Hasan Ortaokulu Okul Müdürü Özgür Dadük, okulun Fen ve Teknoloji Kulübü’nün Atık Yağ Toplama Projesi kapsamında böyle bir başarıyı yakaladığını söyledi. Eğitim öğretimin sadece Türkçe, matematik, fen bilgisi olmadığını belirten Dadük, “Sosyal bilinci geliştirme, doğayı koruma projelerinin hayata geçirilmesini kapsamaktadır. Okulumuzun sosyal, kültürel, akademik her anlamda atağa geçtiğini görmekteyiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo da çevre bilinci ve farkındalığı oluşturdukları için öğrencileri kutlayarak çok önemli bir iş başardıklarını söyledi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’de 20 bin litre atık yağ topladıklarını vurgulayarak, “Okulumuz çok önemli bir iş başardı. Bugüne kadar topladığımız atık yağın onda biri kadar atık yağ topladı. Çok iyi bir iş başardınız. Yollar, ağaçlar, çevre hepsi bizim. Denizimiz temiz olursa, akarsularımız temiz olursa hepimiz faydalanırız. 14 kilometre deniz kıyısına sahibiz. Her gün temizlenmezse çok kirli bir görüntüsü olabilecek. Çevremize karşı daha duyarlı, daha dikkatli davranmak zorundayız. Samandağ Belediyesi olarak günlük 130 ton çöp topluyoruz. Temizlik yapabilmek belirli bir maliyeti gerektiriyor. Bu şehri temizlemek maddi olanaklarla değil bilinçle olabilecek bir iştir. Çevremizi temiz tutmalıyız. Bugün Belediyemize teslim ettiğiniz bu atık yağ ile 4 milyon metreküp suyu korumuş oldunuz. Bu konuda emek veren herkesi tebrik ediyorum“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Nehir, Samandağ Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo’ya ve Okul Müdürü Özgür Dadük’e çevre kirliliğinin önüne geçilmesi konusunda sağladıkları katkılardan ötürü plaket takdim etti. Bir firma tarafından da okula laptop hediye edildi.