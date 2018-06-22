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22 Haziran 2018 16:28

Samandağ’da ayda 900 kilo atık yağ toplanıyor

Samandağ Belediyesi, bir yağ toplama firması işbirliği ile ilçede bulunan işletmelerden bitkisel atık yağlar toplayarak ayda 800-900 kilo yağı geri dönüşüme kazandırıyor.

Samandağ’da ayda 900 kilo atık yağ toplanıyor

22 Haziran 2018 16:28


Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçede bitkisel atık yağ kullanan üreticiler, sağlık kuruluşları ve okullardan atık yağları toplanma ve geri dönüşüme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Samandağ Belediyesi tarafından atık yağların lavabolara dökülmemesi, korsan satıcılara verilmemesi, doğaya zarar vermemesi ve geri dönüşüme kazandırılması için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.


Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber, atık yağların lavabolara dökülmemesi ve doğaya karışmaması, çevreye, doğaya zarar vermemesi ve geri dönüşüme kazandırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Samandağ’da bulunan işletmelere gidilerek işletmelerimizde bilinçlendirme çalışması yapıyoruz ve atık yağları toplamak için 50 litrelik bidon veriyoruz. Bidonlarını dolduran işletmeler bizimle iletişime geçiyor ve biz de bir talep oluşturarak yağı toplayan firma yetkililerine haber veriyoruz. Daha sonra da yetkililer ile birlikte gidip o atık yağları işletmelerden alıp ilgili yetkililere teslim ediyoruz. İlçemiz Samandağ’da ayda ortalama 900 litre atık yağ topluyoruz. Bu atık yağların çevreye zarar vermesini engellemekle birlikte biodizel olarak da geri dönüşümünü sağlıyoruz” dedi.


Suat Berber, bunların dışında ayrıca ambalaj atıklarının toplatılması ile ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi.




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