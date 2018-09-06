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06 Eylül 2018 11:40

Samandağ’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Samandağ Belediyesi, ilçe geneline yerleştirilen çöp konteynerlerini yaz döneminde oluşabilecek koku ve kötü görüntü riskine karşı basınçlı su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Samandağ’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

06 Eylül 2018 11:40


Samandağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan yaklaşık 5 bin adet çöp konteynerini temizleyerek, dezenfekte ediyor. Cadde ve sokaklarda çöplerin biriktirildiği konteynerlarin temiz ve sağlıklı kullanımı için belirli periyotlarla yıkanıp dezenfekte edilmeleri gerekiyor. Konteyner yıkama ve dezenfeksiyon araçları ile çöp boşaltıldıktan sonra dezenfekte işlemi yapılıyor. Konteyner, dezenfekte aracı tarafından basınçlı su ile içi ve dışı yıkanıp temizleniyor.


Çöp konteynerlerinde oluşabilecek kötü kokulara karşı Samandağ Belediyesi konteynerlerini daha sık temizleyerek, vatandaşlara daha temiz bir çevre sunuyor.




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