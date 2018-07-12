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12 Temmuz 2018 12:31

Samandağ’da Evvel Temmuz Festivali başladı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen Evvel Temmuz Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı.

Samandağ’da Evvel Temmuz Festivali başladı

12 Temmuz 2018 12:31


Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği ve Samandağ Kalkındırma Derneği’nin işbirliği, Samandağ Belediyesi ve yerel sponsorların katkılarıyla geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Samandağ Evvel Temmuz Festivali, paneller ve müzik etkinlikleriyle başladı.


Festivalin birinci günündeki program saat 16:00’da “Türkiye’de Yeni Rejimin İnşası ve Sosyal Politik Durum Üzerine Yansımaları” konulu söyleşi ile start verdi. Saat 18:00’da “Ortadoğu’daki Değişen Siyasal Dengeler ve Ülkemize etkileri başlıklı söyleşi gerçekleşti. Söyleşilerin ardından akşam etkinlikleri kapsamında yerel grup Salahattin Lislas ve Yeni Gün Işığı Rehabilitasyon Merkezi Çocuk Korosu, Grup Harman-Ali Berrakve Grup Kaldırım konser verdi.




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