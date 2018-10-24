Samandağ'da geri dönüşüm çalışmaları sürüyor

Samandağ Belediyesi'nin daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi ile gerçekleştirdikleri geri dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber, çalışmalara olan ilgi ve duyarlılığın her geçen gün daha da arttığını belirterek, “Uygar gelişmiş ülkelere bakıldığında geri dönüşümün önemi ortadadır. Samandağ'da gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar ve vatandaşlarımızın gösterdikleri duyarlılık ile Samandağ'da geri dönüşümde ilkleri yaşatacağız. Bunu vatandaşlarımız ile hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.

Ekim ayı itibariyle Samandağ ilçesinden 70 ton ambalaj atığının toplandığını ve ilçedeki okullarda geri dönüşümle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Berber, “Bu hafta Adem Nural İlkokulu'nda öğrencilerin evlerinden getirdikleri 50 litre ile bir işletmede biriktirilen 50 bin litre bitkisel yağlar, tarafımızca alındı. Atık yağlar karşılığında çeşitli promosyonlar hediye edildi” diye konuştu.