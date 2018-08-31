Samandağ’da geri dönüşüm kampanyaları meyvelerini veriyor

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafında yürütülen geri dönüşüm çalışmaları her geçen gün meyvelerini vermeye devam ediyor. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in talimatlarıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile atık yağlar, atık piller, atık kitap ve ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber yaptığı açıklamada, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir bir Samandağ için geri dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacı ile devam eden kampanya kapsamında son olarak Atatürk Mahallesinde bulunan bir işletmede biriktirilmiş olan 100 litre bitkisel atık yağ tarafımızca alındı. İşletmeye,biriktirmiş olduğu atık yağ miktarı karşılığında promosyon ürünler teslim edildi” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, atık kitap toplama kampanyası kapsamında son olarak kampanyaya destek veren Şaban Kahil Ortaokulu ile Kuşalanı Ortaokulundan toplanan kitapların alınarak geri dönüşüme kazandırıldığına, bu kapsamda toplanan kitaplar karşılığında okullara kırtasiye malzemeleri hediye edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ilçe sınırlarında bulunan hasarlı olan geri dönüşüm kumbaralarının tadilat işlemleri ile birlikte sticker yenileme işlemi yapıldığı, daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaların süreceği ifade edildi.