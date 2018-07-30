Samandağ’da Kardeş Şiirler etkinliği gerçekleşti

Edip Yeşil, Alev Mersin, Sevcan Rencüzoğulları ve Musa Göçer’den oluşan düzenleme komitesinin çabaları ve Samandağ Belediyesi Kültür Müdürlüğünün sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğin ileriki zamanlarda Hatay’ın diğer ilçelerinde de icra edileceği öğrenildi.

İlki Samandağ’da gerçekleştirilen program gündüz saatlerinde ilçenin tarihi ve kültürel yerlerinin gezilmesiyle başladı. Gezi programından sonra sanatçıların kitaplarını imzalamalarıyla devam eden program akşam şiir ve türkü dinletisiyle sona erdi.

Akşam programında Kırıkhan Zümra Sanat Evi sanatçılarından bağlamada Ahmet Melik Çelik, gitarda Adem Efe Erol, tamburda Gökhan Belice eşliğinde okunan şiir ve türküler dinleyicileri mest etti.

Gecede Yuşa Arış, Edip Yeşil, Muhittin Alaca, Sevcan Rencüzoğulları, Dolunay Aker, Alev Mersin, Mustafa Söylemez, Müge Sakallı, Hasan Ayparlar ve Musa Göçer sahne alarak eserlerini seslendirdi.

Sanatçılar, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.