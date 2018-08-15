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15 Ağustos 2018 15:34

Samandağ’da kasaplar denetleniyor

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi gıda üretim ve satış yerleri denetlemeleri devam ediyor.

Samandağ’da kasaplar denetleniyor

15 Ağustos 2018 15:34

Bayram öncesi denetimler kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların daha hijyenik ortamda daha sağlıklı et tüketmeleri için ilçede faaliyet gösteren kasaplar denetlendi.


Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek, bayram öncesi tedbirler kapsamında gıda üretim yerleri ve satış yerlerinde denetimlerin devam ettiğini söyleyerek, “Şu anki denetimlerimizi ilçemiz dahilinde bulunan kasaplarda gerçekleştiriyoruz. Denetimler esnasında kasaplarımıza, özellikle mezbahada kesim yapmaları konusunda ciddi uyarılar yapıyoruz. Geçmiş dönem ile şu anki dönemi karşılaştırdığımızda kasap esnaflarımızın çok büyük bir kısmı mezbahada kesim yapıyor ve damgalı et satıyor” dedi.


Yapılan denetimlerin faydasını gördüklerini belirten Şimşek, “Ayrıca bu denetimleri yaparken de kasaplarımızın kullanmış olduğu araç gereçlere, kıyma aletlerine, dolapların temiz ve çalışır durumda olmasına, aşağıdaki tezgahların yerden yüksekliğine, üzerine et doğradıkları tezgahın temiz ve hijyen olmasına dikkat ediyor bununla ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Bununla ilgili hiçbir şekilde gıda üretim yerlerinde kesinlikle tavize mahal vermiyoruz. Bunu vatandaşlarımız da esnafımız da biliyor. Bu noktada bu hassasiyet ile çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemli. İnsan Sağlığını hiçbir şeye değişmek mümkün değildir. Özellikle bayram öncesinde böyle yoğun bir denetimi yapmamızın amacı insanlarımızın doğru gıda ve sağlıklı gıda tüketimine yardımcı olmak, sevk etmektir. Bu noktada da daha önce yapmış olduğumuz denetimlerin devamı gelecek. Amacımız sağlıklı gıda tüketimine insanları teşvik etmek ve vatandaşlarımıza bu konuda yardımcı olmaktır” diye konuştu.




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