Samandağ’da metruk bina yıkıldı

Metruk binaların yıkım sürecinin hızlandırılması amacıyla hazırlanan “Metruk Binalar” konulu İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Samandağ Sahili’nde metruk bir yapının yıkım işlemi Samandağ Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Samandağ Belediyesi tarafından Deniz Sitesi’ndeki uyuşturucu madde gibi suçların odağı haline gelen, görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşa rahatsızlık oluşturan metruk binaların yıkımı, yapı sahiplerinin başvurusu ve idari birimlerin talebi üzerine gerçekleştirildi.